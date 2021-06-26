Шойгу принял участие в церемонии первого выпуска из Тульского суворовского училища

ТУЛА, 26 июня. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу принял участие в церемонии первого выпуска из возрожденного Тульского суворовского военного училища (ТСВУ).

"Сегодня у нас знаменательное событие - первый выпуск Тульского суворовского военного училища, возрожденного пять лет назад. В лице сегодняшних выпускников я рад приветствовать юных граждан нашей великой страны - образованных, благородных, целеустремленных. В хорошем смысле дерзких и упрямых", - сказал Шойгу, выступая на церемонии.

"Годы ученичества не были простыми. Но унылыми они тоже не были. У вас за плечами сложные учебные программы, экзамены, спортивные победы, активная общественная жизнь", - сказал министр. Он выразил уверенность, что каждый выпускник с добротой будет вспоминать время, проведенное на тульской земле, и с особой благодарностью - своих педагогов и воспитателей.

"Не сомневаюсь, что вы с честью пронесете по жизни гордое звание суворовца, - сказал Шойгу, обращаясь к выпускникам. - А привитые в этих стенах качества - верность долгу, ответственность, порядочность, надежность, взаимовыручка - помогут вам стать настоящими защитниками Отечества". Он поздравил выпускников с успешным окончанием училища.

"Продолжайте учиться и совершенствоваться, смело реализуйте свой творческий потенциал и самое главное - любите нашу Родину и гордитесь ею" - сказал Шойгу.

"Сегодня я хочу передать вам на вечное хранение историческую реликвию - знамя первых тульских суворовцев. Это были парни, опаленные войной, блокадники, сыны полка, герои-партизаны, которые обрели здесь дом и семью. Пусть это знамя станет символом суворовского братства и преемственности всех поколений выпускников училища", - сказал Шойгу.

Первый выпуск возрожденного училища

Министр обороны поздравил выпускников с торжественным днем, вручил им аттестаты о среднем полном образовании и нагрудные знаки об окончании учебного заведения. В торжественной церемонии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Также кадетам и гостям показали видеопоздравление выпускника первого набора училища 1944 года Льва Бимбирекова.

Это первый выпуск суворовцев в Туле после того, как в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина в 2016 году ТСВУ, расформированное в сентябре 1960 года, было возрождено. Военные строители за четыре месяца возвели комплекс зданий заведения. 8 сентября 2016 года состоялось торжественное открытие училища, на котором присутствовали президент РФ, министр обороны России, губернатор Тульской области.

В 2020-2021 учебном году в одиннадцатых классах ТСВУ обучались 63 выпускника. Все успешно закончили курс обучения. Шесть суворовцев награждены медалями "За особые успехи в учении".

История училища

ТВСУ было сформировано на основании постановления Государственного комитета обороны СССР от 4 июля 1944 года. 7 ноября 1944 года состоялось торжественное открытие училища. 8 ноября 1944 года училищу вручили знамя. Среди суворовцев первого набора были 83 юноши из блокадного Ленинграда, более 30 сынов полка и юных партизан, многие из которых были награждены орденами и медалями. Первый выпуск суворовцев состоялся в 1949 году. В период с 1949 по 1960 годы проведено 12 выпусков, училище закончили 875 человек.

В сентябре 1960 года ТСВУ было расформировано. После принятия решения о возрождении училища с марта по сентябрь 2016 года были возведены и сданы в эксплуатацию трехэтажное учебно-административное здание с актовым залом, соединенное теплым переходом со столовой на 620 мест и с корпусом дополнительного образования. Были построены два четырехэтажных спальных корпуса, каждый на 160 мест, спальный корпус на 240 мест.

Дополнительное образование

В ТСВУ 46 учебных классов, оборудованных самыми современными техническими средствами, три лингафонных кабинета, специализированные классы-лаборатории физики, химии, биологии, информатики. Библиотека училища включает абонемент и читальный зал художественной и учебной литературы, электронный читальный зал, книгохранилище. Дополнительное образование обучающихся ведется по программам следующих направлений: техническое, естественнонаучное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, художественное, физкультурно-спортивное. Воспитанники занимаются авиасудомоделированием, робототехникой, автоделом, музыкой, танцами, шахматами, фото- и видеосъемкой. Суворовцы посещают занятия в секциях плавания, хоккея с шайбой, самбо, бокса, армейского рукопашного боя, спортивного ориентирования, пулевой стрельбы и др.

В училище есть крытые спортивные комплексы с бассейном и ледовым катком, с гимнастическим, игровым и тренажерным залами. Имеются сооружения для игровых видов спорта, стадион с футбольным полем и трибуной на 620 мест, открытая площадка с тренажерами, тир, воздушно-десантный комплекс для подготовки обучающихся к прыжку, другая инфраструктура.