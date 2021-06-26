Авиарейс из Ханты-Мансийска в Москву задержали на девять часов

ТАСС, 26 июня. Рейс компании "Аэрофлот", следующий из Ханты-Мансийска в Москву, задержан почти на девять часов в аэропорту вылета из-за технической неисправности, сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"Рейс регулярный. Время вылета по расписанию - 06:55. Планируемое время вылета - 26 июня, 15:50. Причина задержки рейса - техническая неисправность", - говорится в сообщении.

На рейс зарегистрированы 127 пассажиров, из них 22 ребенка. Резервное судно вылетело в аэропорт Ханты-Мансийска. Сургутская транспортная прокуратура с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляет контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.