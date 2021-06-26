Рекультивация свалки "Черная дыра" в Нижегородской области завершится на год позже срока

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Рекультивацию свалки промышленных отходов "Черная дыра" в Дзержинске Нижегородской области планируют завершить в конце 2022 года - начале 2023 года, сообщил ТАСС президент корпорации "Газэнергострой" (выступает подрядчиком работ по рекультивации) Сергей Чернин.

Ранее сообщалось, что работы по ликвидации свалки "Черная дыра" завершатся к осени 2021 года.

"Рекультивация будет завершена в конце 2022 года - в начале 2023 года, скорее всего - конец 2022 года. Здесь настолько сложный объект, что лучше сделать все чуть медленнее, но правильнее", - сказал он.

По словам Чернина, из-за неверных данных научно-исследовательской работы пришлось изменять технологическое решение проекта рекультивации и заново проходить государственную экологическую экспертизу и Главгосэкспертизу. Сейчас компания ожидает решения по ним. К работам также привлечен Научный совет Российской академии наук (РАН) по глобальным экологическим проблемам.

"Делали как раз точные замеры, полную аналитику: там более 150 [химических] элементов, самый сложный субстрат, который видел господин Калмыков (Степан Калмыков, член-корреспондент РАН, декан химического факультета МГУ) в своей жизни. Химический состав постоянно меняется, идут диффузионные процессы", - добавил Чернин.

В июне 2011 года Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента РФ, поручил властям Нижегородской области заняться ликвидацией полигона ТБО "Игумново", а также подготовить проекты ликвидации свалки промотходов "Черная дыра" и шламонакопителя "Белое море". Общий объем отходов по этим трем объектам составлял 13,3 млн тонн. Работы по ликвидации шламонакопителя "Белое море" и полигона ТБО "Игумново" были завершены в 2020 году, закончить работы на свалке "Черная дыра" планировалось в 2021 году.