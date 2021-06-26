В ВОЗ отметили подъем уровня заболеваемости COVID-19 в России, Великобритании и Португалии

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Подъем уровня заболеваемости коронавирусом отмечается в России, Великобритании и Португалии. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"В Европейском регионе ВОЗ 53 страны, куда относится и РФ. Сейчас отмечается подъемом случаев [заражения коронавирусом] в трех странах: РФ, Великобритании и Португалии. К сожалению, мы видим здесь рост случаев, и это тревожит сами эти страны, их системы здравоохранения и нас, потому что мы надеялись, что лето позволит нам отдохнуть, но ситуация такая, какую мы видим", сказала она.

По словам представителя ВОЗ, даже если обратиться к предварительному анализу текущей обстановки в сфере мирового здравоохранения, "окажется, что ковид стал второй причиной смертности во многих странах". "На первом месте находится инфаркт миокарда, но ковид поднимается, - подчеркнула она. - Это предварительные данные. Конечно, каждая страна делает свои расчеты и анализы, но надо понять, что мир встретился с очень серьезной угрозой".

Вуйнович также отметила, что сравнивать третью, четвертую волны пандемии коронавируса с испанкой или гриппом нецелесообразно. "Это другое заболевание, оно ведет себя по-другому, хотя есть некоторые правила. Сейчас мы можем видеть, как заболеваемость поднимается и снижается, но надо иметь в виду, что сейчас мы видим новые варианты вируса, - подчеркнула специалист. - Он меняется, как мы говорили много раз. И несколько этих изменений стали такими, что большинство из семейства этого вируса сейчас имеет такой генотип, который меняет его поведение".

По словам Вуйнович, это подразумевает, что люди внутри одной пандемии сейчас "встречаются практически с различными вирусами и могут ожидать новых подъемов числа заражений". "Надо быть очень внимательными", - добавила собеседник агентства.

Планирование отпуска в пандемию

При планировании отпуска россиянам следует взвесить все риски в условиях появления новых штаммов коронавируса, заявила представитель ВОЗ.

Она подчеркнула, что эпидемическая ситуация в мире сейчас очень быстро меняется. "В любом виде транспорта вы находитесь близко с другими людьми. Например, если в самолете рядом с вами, перед или за вами сидит человек, зараженный [новым штаммом коронавируса] "Дельта плюс", то есть очень большой шанс, что вы заразитесь, - пояснила она. - Конечно, важны вакцинация, ношение медицинской маски и хорошие санитарные условия. При планировании отдыха важно отслеживать эпидемическую ситуацию и отдавать предпочтение тем местам, где вы не окажетесь в толпе".

"А если бы сейчас была война, бомбы падали с неба и была бы реальная угроза погибнуть, вы все равно бы планировали отпуск?", - добавила Вуйнович.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что в толпе один человек может заразить 10 и даже 20 человек. "Все забыли начало эпидемии, когда в Южной Корее один зараженный коронавирусной инфекцией заразил на массовом мероприятии более 100 людей. Но, конечно, ехать в отпуск и брать на себя такой риск - это личное решение каждого", - указала она.

Новый штамм коронавируса

Вуйнович заявила, что человек может заразиться штаммом коронавируса "Дельта плюс", даже если он просто пройдет мимо инфицированного без маски.