Представитель ВОЗ считает, что эпидемия "черной плесени" в России маловероятна

"Я не ожидаю большой эпидемии [мукормикоза], но это представляет собой большую нагрузку на систему для здравоохранения, требует максимальных процессов гигиены, стерилизации инструментов. Но при этом нельзя исключать, что кто-то, имея очень слабый иммунитет, будет поражен каким-то грибковым заболеванием, будь то "черная плесень" или что-то другое. Но мне кажется, это под контролем системы здравоохранения. Так что я бы не опасалась такого исхода", - сказала Вуйнович в интервью ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель ВОЗ призвала также следить за уровнем стерильности процедур в медучреждениях. По ее словам, надо понимать, что сами грибки находятся повсюду в окружающей среде, и "врачи очень хорошо знают, что системное грибковое заболевание возможно или при их большом количестве в среде обитания, или при снижении иммунитета".

"COVID-19 совершенно определенно снижает иммунитет. Одно из лекарств, которое дают в тяжелых случаях, - это кортикостероиды, гормоны, направленные на снижение цитокинового шторма и спасение человека, однако при этом они одновременно снижают иммунитет к другим заболеваниям, - добавила представитель организации. - Учитывая, что сейчас в больницах находится большое количество людей, нужно следить за высоким уровнем стерильности процедур. Конечно, риск всегда растет в таких ситуациях".

Как ранее сообщал ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, в России с начала XXI века было выявлено только два случая заболевания мукормикозом, эта инфекция более характерна для стран Юго-Восточной Азии.

Правительство Индии призвало власти регионов объявить мукормикоз эпидемией. По данным министерства химической промышленности и производства удобрений страны, общее число заразившихся составляет около 12 тыс. Наиболее сильно пострадали штаты Гуджарат, Махараштра, Андхра-Прадеш, Раджастхан и Карнатака. Как указывают специалисты, мукормикоз диагностируют у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение длительного времени получали стероиды или кислородную поддержку.