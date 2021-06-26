В России выявили 21 665 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 21 января

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 665, это максимальный показатель с 21 января этого года. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 430 753, сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,4%.

В частности, за сутки было выявлено 1 247 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 327 - в Нижегородской области, 293 - в Республике Бурятия, 254 - в Воронежской области, 247 - в Республике Крым.

В настоящее время в России продолжают лечение 354 084 человека.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 14 347. Всего уже выздоровели 4 943 986 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 91% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки вылечились 2 333 пациента в Санкт-Петербурге, 235 - в Воронежской области, 201 - в Свердловской области, 183 - в Самарской области, 181 - в Архангельской области.

Новый максимум летальных исходов

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 619 против 601 днем ранее, это максимум с 24 декабря 2020 года.

Всего, по его данным, в стране с начала пандемии умерли 132 683 заболевших. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,44%.

Почти каждая пятая смерть за минувшие сутки пришлась на Санкт-Петербург, где зарегистрировали сразу 107 летальных исходов (против 98 днем ранее).

Также за сутки умерли 26 человек в Нижегородской области, 23 - в Республике Бурятия, 21 - в Краснодарском крае, 17 - в Свердловской области, по 14 - в Иркутской и Пензенской областях.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве за сутки возросло на 8 457 против 7 916 днем ранее. Всего в столице выявили 1 332 214 заразившихся.

В относительном выражении прирост составил 0,6%.

За сутки было зафиксировано 96 смертей из-за коронавируса против 98 днем ранее, когда был зафиксирован максимум за всю пандемию. Всего в городе, по данным штаба, умерли 21 972 жителя, или 1,65% заболевших.

Были выписаны по выздоровлению 4 260 пациентов за сутки. За все время выздоровели 1 139 840 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 170 402 человека.