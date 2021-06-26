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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,15

В Москве показатель составил ровно 1

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу вырос с 1,07 до 1,15. В Москве показатель также увеличился и составил ровно 1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.

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Еще в девяти из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся индикатор по-прежнему превышает единицу. В Ростовской области он равен 1,12, в Санкт-Петербурге - 1,13, в Воронежской области - 1,17, в Нижегородской - 1,21, в Красноярском крае - 1,22, в Свердловской области - 1,23.

При этом в Иркутской области, где второй день подряд выявляют больше 200 заболевших за сутки, коэффициент увеличился до 1,38 (это максимум с июня прошлого года), в Подмосковье, в котором максимумы по количеству новых случаев обновляются почти ежедневно, он снизился до 1,41, а в Самарской области подскочил сразу до 1,97.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

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РоссияПандемия COVID-19
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