Андрей Белоусов провел заседание комиссии правительства по проведению переписи населения

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел заседание комиссии правительства по проведению всероссийской переписи населения. В мероприятии приняли участие главы регионов, представители федеральных органов исполнительной власти, сообщает пресс-служба правительства.

"Это один из ключевых проектов этого года, который охватит всю территорию страны. От данных, которые получит Росстат, зависят многие стратегически важные решения правительства", - отметил Белоусов.

В ходе заседания комиссии руководитель Росстата Павел Малков сообщил, что технологическая часть готова к проведению первой цифровой переписи населения России. Так, была протестирована электронная система получения, передачи, обработки и хранения данных, а в регионы была доставлена вся необходимая техника, включая 360 тыс. планшетных компьютеров переписчиков. К концу июля портал госуслуг будет технологически готов к заполнению пользователями переписного листа онлайн, говорится в сообщении. Кроме этого, на сайте Росстата уже доступна BI-система визуального отображения статистических данных.

Андрей Белоусов рекомендовал активизировать взаимодействие Росстата с Росмолодежью и Министерством науки и высшего образования РФ с целью привлечения студентов и волонтеров к всероссийской переписи населения. По соглашению Росстата с Росмолодежью набор волонтеров на участие в цифровой переписи начнется в августе. Волонтерские корпуса будут информировать граждан на переписных участках в МФЦ, а также в выездных группах на предприятиях и организациях.

Белоусов обратил внимание на сложности, которые возникают у переписчиков в труднодоступных регионах и принял решение о проведении ежемесячных совещаний с главами всех регионов, руководителями федеральных министерств и ведомств, на которых будет анализироваться готовность каждого субъекта к проведению переписи.

Согласно постановлению правительства, всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".