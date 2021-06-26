Жители Якутии отмечают национальный праздник ЫсЫах Олонхо

ТАСС, 26 июня. Национальный праздник Ыысах Олонхо (праздник лета) отмечают жители Якутии, торжественные мероприятия в Олекминском районе продлятся два дня. Об этом сообщила в субботу пресс-служба республиканского правительства.

"В местности Аанньаах Хочото состоялось торжественное открытие Ысыах Олонхо. Праздник продлится с 26 по 27 июня. В течение двух дней в мастерстве исполнения героического эпоса, песнопении, устном сказительстве будут состязаться олонхосуты из 13 районов республики", - сообщили в правительстве.

В прошлом году праздник, отмечаемый каждое лето, был отменен из-за пандемии коронавируса, в этом году власти региона приняли решение провести торжество, но с условием, что участники и гости должны быть вакцинированы от коронавируса. Наличие соответствующих сертификатов проверяется организаторами. Кроме того, если мероприятие в рамках праздника проводится в помещении, должно выполнятся требование о его загрузке не более чем на 50%. Часть мероприятий - конкурсы, выставки, мастер-классы - по программе проходят в онлайн-режиме.

"На церемонии открытия проведен ритуал <...> угощения гостей кумысом, показано театрализованное представление по мотивам якутского героического эпоса Олонхо", - отметили в пресс-службе.

Ысыах Олонхо отмечается в Якутии ежегодно с 2006 года в разных районах республики. Во время праздника проходят конкурсы среди исполнителей на хомусе (музыкальный инструмент, варган), сказителей, мастеров прикладного искусства и шитья национальной одежды.

Праздник Ысыах (дословно переводится как "изобилие") связан с культом солнечных божеств, с религиозным культом плодородия. Олонхо - древнейшее эпическое искусство якутов, которое ЮНЕСКО объявило одним из шедевров устного и нематериального наследия человечества. Олонхо занимает центральное место в якутском фольклоре. Поэмы длиной в среднем в 10-15 тыс. стихотворных строк исполнялись якутскими народными сказителями (олонхосутами) с певческим и актерским мастерством и даром импровизации, чередуя пение с речитативом.

Эпидситуация в Якутии

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Якутия стала единственным регионом России, где заболеваемость коронавирусом снизилась благодаря вакцинации и ограничениям. Снижение заболеваемости на 6% наблюдается в республике четвертую неделю.

По состоянию на утро 26 июня в Якутии выявлено 92 новых случая коронавирусной инфекции, из них 58 - в Якутске. В регионе доступны все три вакцины, которые имеют регистрационное удостоверение на территории РФ: "Cпутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Полный курс вакцинации прошли более 165,4 тыс. человек, первую дозу получили более 199,7 тыс. человек.

На территории Якутии сохраняется действие органичительных мер, они продлены до 15 июля. Обязательно ношение медицинских масок и социальное дистанцирование, несовершеннолетние не могут посещать ТРЦ, заведения общепита, рынки без сопровождения взрослых.

Действуют ограничения для заведений общественного питания и других общественных мест по времени работы и заполняемости помещений, однако с 1 июля они смогут работать без каких-либо ограничений, если включатся в реестр "свободных от коронавируса" предприятий, то есть будут принимать и обслуживать только вакцинированных от COVID-19 и клиентов с отрицательным ПЦР-тестом на ковид.