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В ВОЗ призвали не опасаться вакцинации от COVID-19 при планировании беременности

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович отметила, что беременность у заразившихся COVID-19 женщин проходит очень тяжело
' ТАСС/YouTube'

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила в интервью ТАСС, что женщинам, планирующим беременность, не стоит опасаться прохождения вакцинации от коронавируса.

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"Система разработок вакцин и то, что мы знаем о них, [этого] достаточно, чтобы сказать, что ни одна из вакцин, которые сейчас находятся в производстве, не имеют потенциала влиять на беременность", - сказала она, отвечая на вопрос о том, влияет ли вакцина от коронавируса на репродуктивную функцию женщины и стоит ли опасаться вакцинации при планировании беременности.

"Что касается именно вакцин [от коронавируса], таких опасений не должно быть. Это, к сожалению, миф. Что такое миф? Это история, которая придумана, где находится одно маленькое зерно размером с частичку соли чего-то, какой-то информации, которая имеет связь с чем-то другим. Так что не надо этого опасаться", - подчеркнула Вуйнович.

Представитель ВОЗ предупредила о тяжелом течении беременности у женщин, заболевших COVID-19 в этот период.

"Беременность проходит очень тяжело, если женщина заболеет ковидом. Сейчас очень важно защитить молодых женщин, всех женщин, которые хотят иметь ребенка, от заражения ковидом, потому что сейчас тоже на уровне исследования, какие последствия коронавирусная инфекция имеет для беременности, для ребенка", - сказала она.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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