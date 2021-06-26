Собянин заявил, что Москва переживает пандемию коронавируса заново из-за нового штамма

"Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, эпидемию, которая бушует в Москве ", - сказал Собянин, добавив, что уханьским вариантом коронавируса в Москве заражены около 5% жителей.

"Мы с вами победили, можно сказать, победили, уханьский вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто - максимум 5%", - сказал Собянин.

При этом мэр отметил, что если бы у коронавируса не было бы новой мутации, то "мы уже вышли бы из пандемии". "Я думаю, что заболеваемость ушла бы практически в ноль, потому что 60% москвичей либо переболели, либо вакцинировались, у них антитела хороши, чтобы сделать коллективный иммунитет, который позволил бы прекратить эпидемию", - сказал Собянин. Мэр подчеркнул, что новый штамм "совсем другой". "Если раньше недели две инкубационный период шел, пока человек заболевал, сидел дома, смотрел на ситуацию, температуру, только потом начинала сама болезнь развиваться, то сегодня это происходит буквально за считанные дни - до пяти дней", - пояснил Собянин. Он подчеркнул, что количество антител, которое требуется для защиты от индийского штамма, в два раза больше, чем в сравнении с уханьским. "Это просто другая ситуация", - подчеркнул Собянин.

Он добавил, что вакцинация является самым действенным способом остановить распространение коронавирусной инфекции в столице, остальные меры - временное решение проблемы.

"Чтобы остановить пандемию, нужно одно - быстрая масштабная вакцинация. Другого никто ничего не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования. Конечно, нужно масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле и так далее. Но это все временные меры. Для того чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться либо уйти в локдаун и все закрыть", - заявил Собянин.

Как подчеркнул глава города, чтобы вести нормальную жизнь, необходимо вакцинироваться, так как другого выхода нет.