Представитель ВОЗ рекомендовала при ношении маски в жару пить достаточно жидкости

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует при ношении маски в жару пить достаточно жидкости, не передвигаться слишком быстро и делать передышки при возникновении чувства дискомфорта. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Общие рекомендации по ношению маски в любое время года. Первое: не надо торопиться и быстро передвигаться. Просчитайте время, которое вам потребуется, чтобы перейти из точки А в точку Б. Эта жара сама по себе страшное дело. Необходимо пить достаточно жидкости. Если вам станет тяжело, вы почувствуете, что что-то не так, сразу надо остановиться посидеть. Жизнь одна. Если мы будем постоянно спешить, если у вас будет инсульт, вы ни другим, ни себе не поможете", - сказала Вуйнович.

Также необходимо регулярно менять маски, добавила представитель ВОЗ. По ее словам, обычная маска рассчитана на два часа использования, но если она намокает, то нужно менять ее сразу. При этом запас масок должен храниться в гигиеническом пакете.

"Очень важно беречь себя от этой жары. Я знаю, что Москва делает очень много, но, конечно, убрать эту жару невозможно, так что не спешите. Даже если человек вакцинирован, он должен беречь здоровье. Необходимо избегать толпу, там большое количество вирусов. В массовом скоплении людей тоже надевайте маску", - порекомендовала Вуйнович. Кроме того, нужно пользоваться санитайзером или мыть руки перед тем, как прикоснуться к маске.

Она обратила внимание, что высокая температура на улице не может быть отговоркой, чтобы не носить маску. "Тот же вопрос был зимой - как носить маску, когда сейчас холодно. Если вы хотите найти отмазку, то всегда ее найдете", - добавила представитель ВОЗ. Она призвала всех сегодня "сделать усилие вместе", чтобы остановить вирус.