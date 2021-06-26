Представитель ВОЗ выразила надежду на скорое завершение оценки вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россия предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) все данные для оценки вакцины от коронавируса "Спутник V", процесс идет по графику. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, добавив, что надеется на скорое завершение этого процесса.

"Мы ожидаем результата по "Спутнику V" через некоторое время. Предоставлены все данные, которые были нужны", - сказала она. Вуйнович пояснила, что до этого "была какая-то задержка". "Идет процесс оценки. Предусмотрена дальнейшая инспекция, есть график, после этого идет общее рассмотрение. Я надеюсь, это будет быстро", - добавила она.

При этом Вуйнович отметила, что офис ВОЗ в РФ не участвует в оценке, поскольку процесс является закрытым и проходит между штаб-квартирой организации и производителем.

В то же время она пояснила, что отсутствие оценки ВОЗ не означает, что тот или иной препарат является плохим или хорошим. "Система обеспечения качества, национальный регуляторный орган - это в России Росздравнадзор - имеет сертификат ВОЗ третьего уровня, который говорит, что этот орган может эффективно и качественно исследовать осложнения [от препаратов], опасности, о которых люди думают. Качественно - это значит, что процесс промышленного производства вакцины обеспечивает качество и безопасность именно этого конкретного продукта, как и любого лекарства, укола. Надо прежде всего опираться на национальный регуляторный орган", - резюмировала Вуйнович.

Ранее в организации заявляли, что эксперты ВОЗ могут завершить оценку "Спутника V" для включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, в конце июня или в июле.

Защита от летального исхода

Полный цикл вакцинации от коронавируса защищает человека от смертельного исхода даже в условиях возникновения новых штаммов, рассказала Вуйнович.

"Что касается эффективности по новым штаммам, сейчас все делают исследования, и производители собирают данные из многих научных институтов. И мы видим, что, да, несколько снижается эффективность, минимально, но если [введены] две дозы, тогда вакцина защищает от тяжелого заболевания и от смерти. И это самое главное", сказала она.

По словам Вуйнович, ВОЗ проводило небольшое исследование среди "очень высокообразованных людей", в котором большинство граждан до 40 лет, заявили, что боятся вакцинироваться и готовы на этот шаг только в случае необходимости для выезда за рубеж. "Извините, если вы боитесь, тогда вы абсолютно не сможете найти причину для своего комфорта, чтобы вакцинироваться только для того, чтобы куда-то ездить. Мне это понимание странно: возможно или невозможно [возможно вакцинируюсь, возможно - нет]", - подчеркнула в этой связи представитель ВОЗ.

При этом специалист понимает и уважает позицию людей, которые "хотят знать больше о каждой вакцине, о ее технологии, как она работает, какие возможные эффекты могут ожидаться". "Но наше научное знание о вакцинах нам говорит, что вакцины - самый хороший и безопасный метод, чтобы защититься от заболеваний, которые вызывают и смерть и, конечно, инвалидность и другое", - указала Вуйнович.

Важность вакцинации

По ее словам, опасность мутаций коронавируса не была бы такой высокой при достаточном количестве привитых людей, всеобщую вакцинацию не стоит затягивать на несколько лет, чтобы окончательно остановить пандемию.