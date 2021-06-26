Минобороны увеличило до 1,5 тыс. человек группировку по борьбе с паводком на Амуре

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Минобороны России нарастило группировку, задействованную для оказания помощи жителям Амурской области, пострадавшим от паводка, до более 1,5 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в субботу в военном ведомстве.

"Для оказания помощи пострадавшим от паводка Благовещенску и близлежащим к городу населенным пунктам группировка сил Восточного военного округа усилена до 1 520 человек и 150 единиц автомобильной и специальной техники", - сказали в министерстве.

По данным военного ведомства, в том числе для ликвидации последствий паводка привлечены большегрузные автомобили повышенной проходимости, автомобильные цистерны для подвоза питьевой воды и инженерная техника.

"Мобильные отряды приступили к выполнению задач во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, созданным властями Амурской области", - сообщили в Минобороны.

Военнослужащие Восточного военного округа и курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища оказывают помощь в возведении защитной дамбы вдоль набережной Амура и Зеи для предотвращения подтопления Благовещенска. Также военнослужащие расчищают завалы, помогают в очистке домовладений и перевозке личных вещей жителей.

Ранее с просьбой об оказании помощи к командованию Восточного военного округа обратилось руководство Амурской области.