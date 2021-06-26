Первые дозы вакцины "Спутник Лайт" поступили в гражданский оборот

БЕЛГОРОД, 26 июня. /ТАСС/. Первые серии вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" выпущены в гражданский оборот. Ожидается, что до конца июня в оборот поступит около 2,5 млн доз, сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Что известно об однокомпонентной вакцине "Спутник Лайт"

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"Вчера завершен этап контроля, и первые серии "Спутник Лайт" вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня около 2,5 млн доз поступит в гражданский оборот", - сказал он во время посещения городской поликлиники в Белгороде.

"Спутник Лайт" будет применяться преимущественно для вакцинации переболевших и ранее вакцинированных, указал Мурашко.

В мегаполисах наблюдается подъем заболеваемости коронавирусной ифекцией, именно поэтому нужно быстрее прививаться, добавил глава Минздрава.