Группа российских туристов вылетела из Чада на родину

ПРЕТОРИЯ, 26 июня. /ТАСС/. Четверо граждан России из группы из 10 автотуристов, которых власти Чада эвакуировали 10 дней назад из опасного, по их мнению, района, вылетели на родину. Об этом сообщил в субботу ТАСС представитель посольства РФ в Чаде.

"Четверо россиян вылетели вечеров 25 июня самолетом Ethiopian Airlines на родину, - отметил сотрудник дипмиссии. - Еще один гражданин РФ покинул Чад еще в минувший понедельник. Сейчас в стране остаются четверо водителей, которые решают с местными властями вопросы, связанные с машинами". Российский представитель подчеркнул, что у всех четверых граждан РФ на руках находятся их паспорта.

Группа туристов в составе девяти россиян и одной гражданки Литвы совершали автопробег по территории Чада, рассчитанный на три недели. Во время их нахождения в районе города Файя-Ларжо 15 июня местные власти посчитали, что туристам может угрожать опасность и они были самолетом вывезены в столицу страны Нджамену. Россиян разместили в хорошей гостинице.

"Никакого ареста не было, россиян власти просто эвакуировали, - сообщил по данному поводу ТАСС представитель посольства РФ. - Группа на автомобилях действовала по всем правилам: следовала по заранее согласованному маршруту и отмечалась в полиции. Однако в районе города Файя-Ларжо, где находятся крупные золотые прииски, сейчас, по мнению местных властей, небезопасно. Именно этим объясняются предпринятые властями Чада действия. Посольство РФ также получило ноту от МИД Чада, в которой высказаны извинения за причиненное беспокойство".

Россияне на автомобилях прибыли в Чад из Камеруна. Автопробег по пустыне Сахаре готовился ими в течение года.