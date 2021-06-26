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В выпускных вечерах поучаствовали более 177,3 тыс. школьников

К охране правопорядка привлекались свыше 4,3 тыс. полицейских

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более 177,3 тыс. российских школьников приняли участие в выпускных вечерах, нарушений порядка не допущено. Об этом сообщается на сайте "МВД-медиа".

"В ночь на 26 июня торжественные мероприятия, в которых приняли участие свыше 177,3 тыс. выпускников, прошли более чем в 4424 учебных заведений в ряде регионов России", - цитирует сайт представителя МВД России Ирину Волк.

К охране правопорядка привлекались свыше 4,3 тыс. полицейских, а также сотрудники Росгвардии, представители общественных объединений и частных охранных организаций.

"Мероприятия проводились с учетом эпидемиологической обстановки. Нарушений общественного порядка не допущено, - сообщается на сайте. - Торжества в честь выпускников продолжаются".

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