МЧС представит к госнаграде пожарного, погибшего при спасении ребенка под Ивановом

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. МЧС России представит к государственной награде двух пожарных за спасение людей в жилом доме в поселке Чернореченский Ивановской области, одного из них посмертно. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе МЧС России.

"Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким пожарного Александра Лукашина, погибшего при спасении людей и тушении пожара в Ивановской области. По решению министра Лукашина и его коллегу Алексея Савина, который также спасал людей во время пожара и получил травмы, представят к государственной награде за проявленное мужество при исполнении служебных обязанностей", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в поселке Чернореченский Ивановской области в ночь на субботу. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление на третьем и четвертом этажах четырехэтажного жилого дома, люди из окон просили о помощи. "Пожарными Лукашиным и Савиным по выдвижной лестнице была спасена женщина с четвертого этажа, которая сообщила о том, что в квартире находится ее ребенок. Тогда они повторно проникли через окно в квартиру, чтобы спасти ребенка, но пожар уже сильно распространялся, было плотное задымление и высокая температура", - рассказали в МЧС. Лукашин обнаружил мальчика, попытался выйти вместе с ним, но, к сожалению, им спастись не удалось. Савин пострадал и сейчас госпитализирован. Всего из горящего дома удалось вывести 75 человек.

"МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку родным и близким погибшего сотрудника, а также пострадавшему пожарному. В настоящее время с родственниками погибшего пожарного работают психологи МЧС", - сообщили в министерстве.