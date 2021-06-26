Кириенко призвал молодежь использовать возможности для самореализации, создаваемые в РФ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что в стране создаются механизмы для самореализации представителей молодежи и призвал молодых людей использовать эти возможности.

"Самое главное, чтобы перед вами были открыты все двери. Логика открытых дверей лежит в основе всех проектов, которые государство сегодня создает для молодежи <...>. Воспользуйтесь этими возможностями, пробуйте, ошибайтесь, набивайте шишки. Это неизбежно будет происходить. Мы можем попробовать сделать так, чтобы для вас были открыты все двери, но войти в эти двери вы должны сами, только вы сами сможете выбрать свою судьбу, построить свою жизнь", - сказал Кириенко, обращаясь к участникам онлайн-марафона "Я молодежь".

Он отметил, что в настоящее время в стране создана платформа "Россия - страна возможностей", которая объединяет проекты, направленные на развитие молодежи в различных сферах.

"Если вы интересуетесь современными знаниями, хотите перенимать опыт лучших управленцев, вы можете встречаться с Сергеем Собяниным, Алексеем Миллером, Германом Грефом, Илоном Маском, Константином Хабенским и многими другими людьми в рамках проектов общества "Знание", - подчеркнул Кириенко.

Он отметил, что в России растет "замечательное поколение молодежи". "Вы очень неравнодушные, настоящие, любопытные, и это здорово. Вы хотите менять к лучшему не только свои жизни, но и весь мир, и у вас это получается. Сейчас молодые ребята помогают в Крыму устранять последствия тяжелого наводнения. Вы работаете в студенческих строительных отрядах, осваивая новые профессии и помогая людям, чтобы их жизнь стала лучше. Спасибо вам за это, это крайне важно", - резюмировал Кириенко.

Росмолодежь инициировала проведение онлайн-марафона в официальной группе ведомства в сети "ВКонтакте" с 26 по 27 июня в честь Дня молодежи. Желающие могут присоединиться к просветительским лекциям российского общества "Знание", познакомиться с историями успеха участников президентской платформы "Россия - страна возможностей" и узнать о возможностях проекта "Другое дело". Также в ходе мероприятия авторы идей для нацпроектов России представят инициативы на дискуссионных площадках.