В Кишиневе прошел марафон по вакцинации "Спутником V"

КИШИНЕВ, 26 июня. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Вакцина "Спутник V" вызвала ажиотаж у жителей Кишинева, где в субботу проходит марафон по прививанию российским препаратом. Как сообщил корреспондент ТАСС, ко Дворцу республики, где развернут прививочный пункт, выстроилась очередь длиной в несколько кварталов. При этом вакцины других производителей в субботу можно беспрепятственно получить в разных районах города.

Мероприятие организовано министерством здравоохранения, труда и социальной защиты совместно с мэрией города. Решение принято после доставки в республику третьей партии "Спутника V" в количестве 30 тыс. доз. Во Дворце республики установлен 31 пост вакцинации, для их работы привлечено около 200 врачей. Порядок на месте обеспечивают десятки полицейских, так как горожане стали занимать очередь и самостоятельно формировать списки еще накануне.

В марафоне участвуют в основном люди от 40 лет и старше. Те, с кем удалось побеседовать корреспонденту ТАСС, объясняли свое решение уверенностью в российской медицине. "Мы родились в СССР и больше доверяем российским ученым. Ждали поступления вакцины из России", - сказала Анна.

Ранее Минздрав Молдавии был вынужден отказаться от плановой поставки в качестве гуманитарной помощи препарата AstraZeneca из-за его достаточного количества на складах.

Закупки

Привиться "Спутником V" пришел также экс-президент страны Игорь Додон, возглавляющий Партию социалистов Республики Молдова. "Я решил вакцинироваться российским "Спутником V", поскольку доверяю этому препарату, - написал он на странице в Facebook. - Я твердо убежден, что есть срочная необходимость обеспечить вакцинацию "Спутником V" во всех медицинских центрах страны во избежание огромных очередей, как сегодня у Дворца республики. Для этого нужно обеспечить доставку достаточного количества доз препарата".

Ранее власти России решили выделить Молдавии в качестве гуманитарной помощи 182 тыс. доз вакцины. На сегодняшний день из этого объема в республику поступило 172 тыс. доз. Как проинформировал Додон, между властями двух стран сегодня идут переговоры о закупке дополнительно 1 млн доз препарата "Спутник V". Кроме того, правительство ведет переговоры с производителями в США и Китае.

Ситуация в стране

Согласно данным Минздрава, со 2 марта обе дозы вакцины в Молдавии получили более 255 тыс. человек (6,5% населения страны). Всего в республику поступило около 1 млн доз вакцины, основной объем которой получен в качестве гуманитарной помощи через международную платформу COVAX. На соответствующие обращения молдавских властей также отозвались также Румыния, Китай и другие страны.

По оценкам правительства, Молдавии, население которой составляет около 3,4 млн человек, включая непризнанное Приднестровье, потребуется примерно 4,8 млн доз, чтобы привить около 70% граждан. Как ожидается, через COVAX страна получит в качестве помощи 20% от необходимого объема, еще 30% сможет купить через эту платформу по льготной цене. Остальные объемы правительство закупит напрямую у производителей.

В июне в республике продолжают регистрировать спад заболеваемости. В больницах остаются от 150 до 200 пациентов с коронавирусом, тогда как еще в марте число таких пациентов превышало 4 тыс. человек. Уже отменены почти все действовавшие санитарные ограничения. Местных жителей обязали только носить маски в закрытых общественных местах, а организации - не допускать столпотворений, ограничения на массовые мероприятия теперь носят рекомендательный характер.