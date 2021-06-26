Мурашко сообщил, что коронавирус выявили у 0,5% вакцинировавшихся в России

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Порядка 0,5% от общего числа вакцинировавшихся заражаются коронавирусной инфекцией, при этом заболевание у большинства из них протекает в легкой форме. Об этом сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Белгородскую область.

"Вакцина не является комбинезоном, защищающим от коронавируса, она формирует иммунитет. Определенное количество людей может заболеть. Сегодня по статистике мы четко фиксируем данные: в целом по стране среди вакцинированных 0,5% на сегодняшний день то, что мы видим, заболевают коронавирусной инфекцией. Большинство заболеваний проходит в легкой форме", - сказал Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что еще одним важным эффектом от вакцинации является снижение уровня заболеваемости среди пожилых людей. "Сегодня мы видим в статистике, что заболеваемость и смертность среди лиц 60 лет значительно снизилась. И вот в Белгородской области ровно такая же ситуация, что среди лиц старшего возраста, прошедших вакцинацию, и в целом в популяции этой [возрастной] категории и заболеваемость снизилась, и неблагоприятные исходы уменьшились", - добавил Мурашко.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 430 753 случая заражения, выздоровели 4 943 986 человек, умерли 132 683. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.