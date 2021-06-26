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Пассажиры задержанного на девять часов рейса вылетели из Ханты-Мансийска в Москву

Самолет задержали из-за технической неисправности

ТАСС, 26 июня. Пассажиры задержанного в Ханты-Мансийске на девять часов рейса, следующего в Москву, вылетели в пункт назначения, сообщается на онлайн-табло сайта аэропорта Ханты-Мансийска.

"Отправлен в 15:49", - значится на онлайн-табло.

Самолет компании "Аэрофлот" должен был вылететь по расписанию в 6:55 местного времени, он был задержан из-за технической неисправности. По данным Уральской транспортной прокуратуры, на рейс были зарегистрированы 127 пассажиров, из них 22 ребенка. В Ханты-Мансийск был выслан резервный борт.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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