Пассажиры задержанного на девять часов рейса вылетели из Ханты-Мансийска в Москву

ТАСС, 26 июня. Пассажиры задержанного в Ханты-Мансийске на девять часов рейса, следующего в Москву, вылетели в пункт назначения, сообщается на онлайн-табло сайта аэропорта Ханты-Мансийска.

"Отправлен в 15:49", - значится на онлайн-табло.

Самолет компании "Аэрофлот" должен был вылететь по расписанию в 6:55 местного времени, он был задержан из-за технической неисправности. По данным Уральской транспортной прокуратуры, на рейс были зарегистрированы 127 пассажиров, из них 22 ребенка. В Ханты-Мансийск был выслан резервный борт.