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В Татарстане от COVID-19 вакцинировали более 500 тыс. жителей

В регионе работают 153 площадки для вакцинации

ТАСС, 26 июня. Второй подряд максимум по суточной вакцинации установлен в Татарстане, где число привившихся в пятницу превысило 11 тыс. Всего в регионе вакцину от COVID-19 получили более 500 тыс. жителей, сообщили журналиста в пресс-службе Минздрава республики в субботу.

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"За прошедшие сутки новый рекорд по вакцинации - 11 782 человека. Всего на сегодняшний день провакцинировано 502 659 татарстанцев, из них 365 421 получил вторую прививку", - сказано в сообщении.

Предыдущий максимум по количеству вакцинированных за сутки был установлен в четверг, показатель составил 10 904 привитых.

Всего в регионе функционируют 153 площадки для вакцинации, три из них в торговых центрах и несколько у станций метро. Также дополнительный пункт открылся на центральной площадке проведения Сабантуя в Казани.

Теги
РоссияТатарстанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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