Первый выпуск курсантов прошел в новом комплексе Тверского суворовского училища

ТАСС, 26 июня. Торжественный выпуск более 70 курсантов состоялся в Твери в субботу в новом комплексе Тверского суворовского военного училища (ТвСВУ), сданного в эксплуатацию в сентябре 2020 года. Выпускников поздравил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Твери состоялся выпуск курсантов Тверского суворовского училища. В торжественном ритуале принял участие заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов <...> Лучших суворовцев наградили медалями, похвальными грамотами за успехи в учебе и изучении отдельных предметов, а также вручили памятные подарки с символикой ТвСВУ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в этом году образование в учреждении завершил 71 курсант. Борисов отметил роль преподавательского состава училища и родителей в воспитании выпускников. "Вы воспитали достойных сынов вооруженных сил, вам не будет стыдно за их дальнейшую работу. Сегодня суворовцы вступают во взрослую жизнь - дорожите и несите через всю свою жизнь память об этих годах обучения", - передает пресс-служба слова вице-премьера, который также окончил ТвСВУ.

Тверское суворовское военное училище входит в число ведущих учреждений военного образования в России, оно было образованно в 1943 году и за это время выпустило свыше 15 тыс. воспитанников. Среди них более 100 генералов, свыше 200 кандидатов и докторов наук, девять Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда, Героев России. "У истоков создания выдающихся традиций училища стояли юноши, чьи отцы героически погибли, защищая Родину во время Великой Отечественной войны. Суворовцы всех поколений с честью продолжают дело победителей", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Военный городок был построен в микрорайоне Мигалово, площадь составила 14,4 га. На этой территории возведены трехэтажный учебно-административный корпус, столовая на 620 мест, площадь для торжественных построений, плац, два спальных корпуса, медпункт, крытый спорткомплекс, стадион и другие объекты. Комплекс ввели в эксплуатацию в сентябре 2020 года.