Тестовую партию "Спутника V" произвели в Иране

"РФПИ и Actoverco, одна из ведущих фармацевтических компаний Ирана, объявляют о производстве в стране тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Иран стал первым государством Ближневосточного региона, в котором осуществлено производство вакцины "Спутник V". Вакцина, произведенная в Иране, будет использоваться для исполнения национальной программы вакцинации на территории Ирана", - указано в сообщении.

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.