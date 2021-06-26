Глава Ялты попросила жителей города сообщать о проблемах из-за вновь начавшегося ливня

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Глава администрации Ялты Янина Павленко попросила жителей города информировать администрацию о проблемах, которые возникают из-за начавшегося в субботу дождя.

"Гремит гроза, льет ливень. Надеюсь, кратковременно. Сообщайте о проблемных точках", - написала Павленко на своей странице в Facebook.

Сейчас в Ялте собирается заседание штаба. По словам главы города, будут усилены места, где еще возможны подтопления. При этом власти предпринимают меры, чтобы не допустить подтопления жилых домов.

В Крымском гидрометцентре ТАСС подтвердили, что умеренный дождь, начавшийся в субботу в Ялте, перешел в сильный. В регионе объявлено штормовое предупреждение, ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 20 м/с.

Павленко также добавила, что спасатели не прекращают поиски пропавшей без вести. "Поиски [пропавшей без вести женщины] продолжаются", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос ТАСС о ходе поисковой операции.

На минувшей неделе в Крыму прошли сильные дожди, ставшие причиной подтоплений, действует режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова основной удар стихии пришелся на Керчь и соседние районы. На южном берегу Крыма наиболее серьезные последствия непогоды в Ялте. В результате подтоплений погиб один человек, пострадали 55, один человек числится пропавшим без вести.

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