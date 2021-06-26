Представители туриндустрии считают, что отдых на побережье Кубани подешевеет в августе

СОЧИ, 26 июня. /ТАСС/. Стоимость отдыха на Черноморском побережье Краснодарского края может снизиться в связи с новыми требованиями к заселению в гостиницы - наличии отрицательного теста на коронавирус или справки о вакцинации. Такое предположение высказали ТАСС представители туристической индустрии края в субботу.

В Краснодарском крае с 1 июля принимать гостей в отелях, гостиницах, пансионатах и санаториях будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

"Пока резкого вала предложений [по ценам] мы не видим. У нас есть статистика по загрузке. Если на июль практически выполнили план по заездам, продано уже 95 из 100, то продажа на август составляет порядка 35-40%, - рассказала генеральный директор туристической компании "Ривьера-Сочи" Белла Тарасова. - Поэтому некоторые отели говорят, что будут снижать цены, им нужно привлечь туристов".

По словам председателя правления ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" Натальи Косьминой, не все туристы готовы и не все успеют привиться от коронавируса уже к 1 августа, поэтому снижение цен может быть использовано туроператорами в качестве механизма по привлечению туристов. "Допускаю, что такое возможно, и, безусловно, операторы будут вынуждены идти на снижение цены, чтобы закрыть места в сезон", - сказала Косьмина. Она добавила, что снижение цен будет полезно для рынка, поскольку изначально цены на сезон 2021 года были завышены. "И те люди, которые в ответе за свое окружение и сделали прививку, воспользуются этими предложениями со сниженной ценой", - отметила Косьмина.

Тарасова считает, что власти Краснодарского края еще могут пойти на смягчение условий для туристов при заселении в отели региона. "Сейчас будет еще заседание штаба по коронавирусу Краснодарского края, может, будут внесены изменения. Мы ожидаем, что будет разработан более полный спектр тех, кто может приехать на курорты Краснодарского края", - сказала собеседница агентства.

Как отметила Тарасова, новые требования вызывают затруднения прежде всего у туристов, которые планировали свой отдых в июле. При заезде в отели им придется предоставить ПЦР-тест или справку о вакцинации.