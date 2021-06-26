Аксенов назвал темпы уборки в Керчи после подтопления недостаточными

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал темпы уборки мусора в городе Керчи, где на минувшей неделе произошло подтопление, ставшее следствием сильных дождей, недостаточными. Об этом глава региона написал на своей странице в сети " ВКонтакте " в субботу.

"В связи с недостаточным темпом уборки города-героя Керчи от мусора, в частности центрального рынка и других районов, принято решение направить на место заместителя председателя совета министров Республики Крым Евгения Константиновича Кабанова для координации работы и решения возникших проблем", - написал Аксенов.

Глава региона напомнил, что в понедельник будет работать в Керчи. Ранее он сообщал, что в Керчи 28 июня состоится заседание оперативного штаба по ликвидации последствий подтоплений.

На минувшей неделе в Крыму прошли сильные дожди, ставшие причиной подтоплений, действует режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова основной удар стихии пришелся на Керчь и соседние районы. На южном берегу Крыма наиболее серьезные последствия непогоды в Ялте. В результате подтоплений погиб один человек, пострадали 55, один человек числится пропавшим без вести.