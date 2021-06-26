Владимир Меньшов заболел COVID-19 в легкой форме

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Режиссер Владимир Меньшов заразился коронавирусом, поэтому не смог присутствовать на предвыборном съезде "Справедливой России - За правду". Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе справороссов.

"Меньшов заболел ковидом в легкой форме", - сказал собеседник агентства.

Ранее председатель партии Сергей Миронов огласил список кандидатов от справороссов на выборах в Госдуму. Меньшов вошел в общефедеральную часть списка, состоящую из пяти фамилий.