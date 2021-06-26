{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Программа диспансеризации стартует в России 1 июля

В регионах она будет проходить с учетом эпидемиологической ситуации, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко
© Михаил Терещенко/ТАСС

БЕЛГОРОД, 26 июня. /ТАСС/. Программа диспансеризации стартует в России 1 июля, однако в разных регионах она будет проходить с учетом эпидемиологической ситуации. Об этом в субботу сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Программа диспансеризации, дополнительной диспансеризации будет стартовать с 1 июля. В разных регионах она будет развиваться в зависимости от эпидситуации, потому что есть регионы, где высокий уровень заболеваемости ковидом. Сегодня и медицинские специалисты испытывают повышенную нагрузку. Конечно же, с учетом эпидситуации нам придется отложить на какой-то определенный период программу дополнительной диспансеризации", - сказал министр по итогам встречи с врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
В России запустили платформу для социально полезных действий "Другое дело"
К ней уже присоединились порядка 40 партнеров
Читать полностью