В Брянской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 отдельных категорий населения

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Главный санитарный врач Брянской области в субботу подписал постановление о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий населения. К ним в том числе относятся работники торговли, общепита, транспорта, образования, сообщил областной оперативный штаб.

"На территории Брянской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. Для противодействия дальнейшему распространению коронавирусной инфекции постановлением главного санитарного врача [Брянской области] №4 от 26.06.2021 года вводится обязательное вакцинирование граждан", - говорится в сообщении оперштаба.

В штабе отметили, что вакцинацию должны пройти работники торговли, общественного питания, отделений финансовых организаций и почтовой связи, многофункциональных центров, общественного транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики, сфера культуры, спортивных объектов. А также государственные и муниципальные служащие, работники органов власти Брянской области и подведомственных организаций. Прививку первым компонентом вакцины нужно сделать до 1 октября, вторым - до 15 ноября.

Сделать прививки можно в 33 медорганизациях региона, где развернуто в общей сложности 66 пунктов вакцинации. По данным оперштаба на 26 июня, в Брянской области с начала пандемии вывялено 43 266 случаев заражения коронавирусом, в том числе 236 - за последние сутки, выздоровели 41 505 человек, 459 пациентов умерли. Всего к 26 июня 175 545 жителей Брянской области сделали прививку от ковида.