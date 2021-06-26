В России запустили платформу для социально полезных действий "Другое дело"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Платформа "Другое дело", которая позволяют любому пользователю участвовать в общественно полезной деятельности и получать за это различные поощрения, начала работу. Об этом сообщила в субботу пресс-служа АНО "Россия - страна возможностей".

"К "Другому делу" уже присоединились порядка 40 партнеров, это и министерства, и некоммерческие организации, и крупные компании, среди которых такие гиганты, как "Сбер", "Ростелеком" и Mail.ru Group. К тому же идею уже поддержали многие известные люди, и совсем скоро мы запустим челлендж, в рамках которого они будут предлагать собственные задания", - заявил генеральный директор общества "Знание" и инициатор создания "Другого дела" Максим Древаль, слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-службе отметили, что задания, предлагаемые на платформе, направлены на саморазвитие и на помощь другим. Получить баллы на платформе можно будет, например, за участие и достижения в проектах платформы "Россия - страна возможностей", выполнение общественно полезных заданий, а также за успехи в области образования, саморазвития и других сферах. "В бонусном фонде предусмотрены подарки на любые интересы и на разное количество баллов - от образовательных онлайн-программ и подписки на видеосервисы до стажировки и путешествия по России", - отмечается в сообщении.

По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, идея "Другого дела" очень актуальна, так как тренд на саморазвитие, непрерывное образование и постоянную работу над собой основательно закрепился. "Уверен, для многих это станет отправной точкой в их добрых делах: зачастую многие хотят быть полезными обществу, готовы помогать, но не знают, с чего начать, и здесь отлично подойдет "Другое дело" как стартовая площадка", - отметил он.

По данным организаторов, чтобы присоединиться к "Другому делу" нужно добавить соответствующие мини-приложение сети "ВКонтакте", выбрать интересующие виды активности и начать выполнять задания.