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Человека в костюме Чебурашки задержали на митинге антипрививочников в Москве

На акции присутствует около 500 человек

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали человека в костюме Чебурашки с ящиком апельсинов на митинге противников вакцинации от коронавируса, который проходит в Новопушкинском сквере в центре столицы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Молодой человек с апельсинами пытался прорваться к организатору митинга депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, после чего был задержан.

Всего на митинге присутствует около 500 человек. Полиция в громкоговорители призывает граждан соблюдать социальную дистанцию.

В новость была внесена правка (17:34 мск) — передается с исправлением опечатки в заголовке.

Теги
Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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