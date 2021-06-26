Человека в костюме Чебурашки задержали на митинге антипрививочников в Москве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали человека в костюме Чебурашки с ящиком апельсинов на митинге противников вакцинации от коронавируса, который проходит в Новопушкинском сквере в центре столицы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Молодой человек с апельсинами пытался прорваться к организатору митинга депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, после чего был задержан.

Всего на митинге присутствует около 500 человек. Полиция в громкоговорители призывает граждан соблюдать социальную дистанцию.

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