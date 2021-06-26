В Ялте за полтора часа выпала почти половина месячной нормы осадков

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Количество осадков, выпавших в Ялте за полтора часа в субботу, составило 19 мм, что соответствует почти половине месячной нормы, сообщили ТАСС в Крымском гидрометцентре. Дождь вызвал подтопления на ряде улиц города.

Потоп после аномальных дождей в Крыму.

Потоп после аномальных дождей в Крыму. Главное

На эту тему

"В Ялте сильный дождь, выпало 19 мм осадков за 1 час 36 минут", - сказал собеседник агентства, отметив, что среднемесячная норма осадков в июне в Ялте составляет 42 мм.

Как сообщил синоптик, на Ангарском перевале прошел сильный ливень, за 48 минут выпало 40 мм осадков. Осадки на горе Ай-Петри значительно меньше - 15 мм.

Ранее в пресс-службе МЧС Республики Крым сообщали ТАСС, что спасатели получили 19 сообщений о подтоплениях от жителей Ялты после прошедшего в субботу дождя.