Вакцинация при планировании беременности и антителах. Главное о коронавирусе за 26 июня

Россия
- Всего зафиксировано 5 430 753 случая заражения, из них новых — 21 665 (максимальный показатель с 21 января этого года). За сутки умерли 619 человек, за весь период — 132 683.
- Порядка 0,5% от общего числа вакцинировавшихся заражаются коронавирусной инфекцией, при этом заболевание у большинства из них протекает в легкой форме, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
- Первые серии вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" выпущены в гражданский оборот. Ожидается, что до конца июня в оборот поступит около 2,5 млн доз.
- Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что женщинам, планирующим беременность, не стоит опасаться прохождения вакцинации от коронавируса. Она также заявила, что вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител, прививка не может нанести какой-то вред из-за их наличия.
- Дополнительные средства в объеме 25 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, распоряжение о выделении которых подписал премьер-министр Михаил Мишустин, поступят в региональные бюджеты в течение 30 дней.
- ВОЗ отмечает, что новые штаммы коронавируса в РФ стали чаще заражать более молодых людей, однако причины этого еще не определены.
- Греция продлила до 3 июля разрешение на въезд россиян.
Москва
- Всего зафиксировано 1 332 214 случаев заражения, из них новых — 8 457 (новый максимум за все время пандемии, данные Оперштаба Москвы).
- Власти Москвы уверены, что город переживает заново пандемию коронавируса из-за нового штамма, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
- Число новых случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 2 504. Это максимум за все время пандемии.
Мир
- Всего зафиксировано более 180,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Смертность от COVID-19 в мире снизилась до минимума с ноября прошлого года. За семь дней от COVID-19 умерли в общей сложности 59 тыс. человек. Подъем уровня заболеваемости коронавирусом отмечается в России, Великобритании и Португалии.