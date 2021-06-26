Опубликован список вопросов к прямой линии с Путиным

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россияне отправляют на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным в том числе вопросы и жалобы на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье, на рост цен и другие проблемы.

На официальном сайте программы moskva-putinu.ru в настоящий момент опубликованы примеры из почти двух десятков поступивших видеообращений и больше 20 письменных вопросов.

Сразу несколько обращений касаются льготной ипотеки. Так, один из жителей Нижегородской области считает несправедливым, что многодетные семьи, где все дети родились до 2018 года, не могут рассчитывать на льготную ипотеку по существующей сейчас программе. Жалобы на отсутствие возможности рефинансировать ипотеку под льготную ставку для тех, кто взял кредит уже много лет назад, поступили также из Чувашии и других регионов. "Возможно ли снижение процентной ставки для тех, кто уже имеет ипотеку несколько лет, таких семей огромное количество, и ситуация с ковидом для них тоже не прошла бесследно", - спрашивает жительница Ставрополя Наталья Александрова.

В свою очередь, одна из жительниц Северобайкальска просит распространить льготную дальневосточную ипотеку на вторичный рынок жилья там, где не строятся новые дома, а супруга сотрудника полиции из Москвы просит о введении льготной ипотеки для полицейских.

Выплаты на детей

Целый ряд из опубликованных вопросов - из Брянска, Иркутской области, Хакасии, Камчатки, Томска - касается ситуаций, когда люди, по их мнению, несправедливо не могут получать выплаты на детей от 3 до 7 лет. Речь идет о случаях, когда граждане не попадают под льготную категорию из-за уровня своих доходов, но при этом не учитывается, что значительную часть семейного бюджета "съедают" ипотека и другие выплаты.

Из разных регионов идут также жалобы на то, что с детьми не берут на работу, при этом декретные выплаты прекращаются при достижении ребенком возраста 1,5 лет, а в садик на полный день его можно устроить только с 2,4 лет.

Дома и дороги

Сразу несколько вопросов посвящены плохим дорогам в разных концах страны, причем в случае с видеообращениями еще и с наглядной иллюстрацией разбитых трасс. Также есть обращения как текстовые, так и в формате видео, касающиеся аварийного жилья, в котором продолжают жить люди. Приведены примеры вопросов на эту тему, в частности, из Горно-Алтайска, Читы, Челябинской и Кировской областей.

Помимо собственных домов, люди переживают и за плохую социальную инфраструктуру - есть жалобы на аварийные здания школ или отсутствие образовательных учреждений вовсе.

Рост цены и другие проблемы

Из разных городов, например из Симферополя и Самары, шлют вопросы с жалобами на рост цен на продукты с указанием конкретных цифр, сколько у них стоит морковь, картофель и другие продукты. Звучат и вопросы про дорогие авиабилеты на отдых в тот же Крым, когда "требуется копить по два-три года", чтобы свозить детей на море.

Приведены также вопросы от жителей Московской и Калужской областей с жалобами на отсутствие газификации домохозяйств и высокие цены на электроэнергию.

Несколько из опубликованных обращений касаются проблем экологии, в том числе вырубки лесов. "От многовековой тайги скоро не останется ничего!" - утверждает житель Новосибирска Евгений Васильев. Евгений Павленко из Калининграда просит обратить внимание на охрану природы и побережья в регионе. "Спасите, пожалуйста, наш край от разрушения и застройки!" - просит он.

Есть также жалобы на то, что "месяцами не вывозят мусор" из поселка в Тульской области, на работу общественного транспорта в Краснодаре, отмену электричек или школьных автобусов в разных субъектах федерации, на отсутствие благоустройства двора в Магнитогорске, на проблему бродячих животных в Саратове.

Одно из видеообращений записал житель Мурманска, самоизолировавшийся дома после получения положительного теста на ковид. Он переживает, что терапевт не поспешил к нему приехать.

О прямой линии

Прямая линия состоится 30 июня. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, каждый может задать вопрос через специальное мобильное приложение "Москва - Путину", которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Вопросы будут приниматься и через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.