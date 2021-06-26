У поврежденного воинского захоронения в Ленобласти создадут достопримечательное место

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Достопримечательное место будет создано в Тельмановском сельском поселении Ленинградской области на территории, где ранее было обнаружено поврежденное воинское захоронение времен Великой Отечественной войны и противотанковый ров. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.

В июне 2021 года на земельном участке на территории Тельмановского сельского поселения было обнаружено поврежденное воинское захоронение. Было установлено, что рабочие во время проведения земляных работ наткнулись на захоронения, никому не сообщили о находке и решили вывезти грунт вместе с останками.

"Тельмановский рубеж, где в 1941 году Красная армия остановила фашистов в битве за Ленинград, станет достопримечательным местом. Для создания достопримечательного места планируется взять за основу противотанковый ров. В течение года специалисты проведут государственную историко-культурную экспертизу и определят его границы", - говорится в сообщении.

Саперы Западного военного округа вывезли с участка более 100 единиц неразорвавшихся снарядов, гранат и других боеприпасов. Специалисты обнаружили на участке обломки танка Т-34 с останками, предположительно, одного из членов экипажа. Поисковики продолжают исследование территории.

Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время Ленинградская область готовит поправки в федеральное законодательство, касающиеся регулирования проведения хозяйственных работ на территориях, где шли ожесточенные бои в годы Великой Отечественной войны. "Мы предлагаем взять за основу тот закон, который был разработан в Ленинградской области в 2018 году, и предложить Государственной думе принять аналогичный федеральный закон. Он очень простой: на территориях, где с 1939 по 1945 годы есть выявленные и невыявленные захоронения, проводить поисковые исследования прежде, чем проводить там земляные работы", - цитирует пресс-служба губернатора региона Александра Дрозденко.