В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и града

САМАРА, 26 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено до конца 26 июня в Самарской области из-за сильного ветра, града и грозы, сообщается на сайте Приволжского УГМС.

"В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра порывы 16-21 м/с, град с сохранением до конца суток 26 июня", - говорится в сообщении.

При этом в регионе также объявлен желтый уровень опасности с 27 по 30 июня из-за высокой пожарной опасности в лесах. До воскресенья в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на девять градусов и более.

25 июня в Самарской области был обновлен абсолютный максимум температуры на двух метеостанциях. Так, в поселке Новодевичье было перекрыто рекордное значение 1948 года, когда столбик термометра поднялся до +34,7 градуса. В пятницу показатель повысился на 0,2 градуса и составил +34,9. В Тольятти побит рекорд 2010 года также на 0,2 градуса, 25 июня показатель достиг 35,7 градуса тепла.