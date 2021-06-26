Более 21 млн привившихся. Как проходит вакцинация от COVID-19 в регионах России

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, превысило 21 млн, сообщил в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Таким образом, за пять месяцев массовой вакцинации в стране план по количеству привитых удалось выполнить примерно на 30%.
Однако в последнее время, по данным властей, темпы вакцинации резко ускорились - только за прошедшую неделю они увеличились в 1,7 раза, говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Отчасти это связано с решением ряда регионов сделать прививки обязательными для работников некоторых сфер: такая мера уже действует в 10 субъектах Федерации и в ближайшее время вступит в силу еще в восьми.
ТАСС разобрался, в каких регионах вакцинация идет опережающими темпами, а в каких они все еще отстают.
Лидирующие
Лидерами по темпам вакцинации являются Москва, Подмосковье, Белгородская, Сахалинская и Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Чечня, говорила Голикова на совещании у президента Владимира Путина.
Так, в Москве привились уже более 2 млн человек, в Московской области - 1,3 млн, заявляли представители региональных властей. Это примерно 16-17% населения.
Чуть выше показатели на Сахалине, в Тюменской области и Югре, где хотя бы один компонент вакцины получили от 18,5% до 19% всех жителей. При этом в Чечне привились только порядка 12,5% населения, однако для республики это заметный прогресс - в середине весны привившихся там было лишь 3%.
Явный лидер - Белгородская область, где, по данным властей, на разных этапах вакцинации находятся около 400 тыс. человек, или больше 25% всех жителей региона. Три четверти из них при этом получили обе дозы препарата.
Отстающие
В список отстающих по темпам вакцинации, озвученный Голиковой, попали Владимирская, Вологодская и Ульяновская области, а также Дагестан.
Владимирская область действительно остается единственным регионом Центральной России, где хотя бы один компонент вакцины получили менее 10% населения. В целом по этому федеральному округу показатель превышает 15%.
Вологодская и Ульяновская области на фоне соседей, напротив, выглядят неплохо. В первой привились около 12% жителей (почти 10% населения завершили вакцинацию), что сопоставимо с показателями Новгородской и Псковской областей. В Ульяновской области, по подсчетам ТАСС, привиты почти 14% населения - это больше, чем в любом другом регионе Приволжья, кроме Мордовии (21%), Кировской (16%), Самарской (14,8%) и Оренбургской (14,6%) областей.
В Дагестане, по последним данным, вакцинацию хотя бы начали всего около 4% населения - вдвое меньше, чем в среднем на Северном Кавказе. Однако низкие темпы прививочной кампании в целом характерны для этой части страны: если в Ставропольском крае, Ингушетии и Карачаево-Черкесии привились 11-12% жителей, то в Северной Осетии - чуть больше 8%, а в Кабардино-Балкарии - меньше 7%.
Обязательная вакцинация
На темпы вакцинации в Москве и Подмосковье не могло не повлиять решение об обязательности прививок для работников ряда сфер, включая торговлю, транспорт и услуги. К середине августа власти поручили завершить вакцинацию 60% сотрудников соответствующих организаций, после чего спрос на прививки, по их данным, увеличился в разы.
На Сахалине обязательная вакцинация стартовала чуть позже, 21 июня, и в первый же день прививаться пришли рекордные для региона 2 тыс. человек. Чтобы выполнить план по достижению коллективного иммунитета, в области необходимо к осени привить еще 100 тыс. жителей - больше, чем за пять с небольшим месяцев с начала массовой вакцинации в стране.
Обязательные прививки для разных категорий граждан ввели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае и Севастополе, Мурманской и Оренбургской областях и еще ряде регионов. Другие пока только планируют пойти на такие меры: соответствующие решения готовят или обсуждают в Магаданской области (там хотя бы одну дозу вакцины получили 18,6% населения, это лучший показатель на Дальнем Востоке после Чукотки и Якутии), в Свердловской области (13,6% привитых), на Ямале (17,7%) и в иных субъектах Федерации.
При этом прямая корреляция между обязательностью прививок и темпами вакцинации прослеживается не всегда: те же Белгородская и Тюменская области добились успеха без таких мер.