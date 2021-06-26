Более 21 млн привившихся. Как проходит вакцинация от COVID-19 в регионах России

Лидерами по темпам вакцинации являются Москва, Подмосковье, Белгородская, Сахалинская и Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Чечня, говорила Голикова на совещании у президента Владимира Путина.

ТАСС разобрался, в каких регионах вакцинация идет опережающими темпами, а в каких они все еще отстают.

Однако в последнее время, по данным властей, темпы вакцинации резко ускорились - только за прошедшую неделю они увеличились в 1,7 раза, говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Отчасти это связано с решением ряда регионов сделать прививки обязательными для работников некоторых сфер: такая мера уже действует в 10 субъектах Федерации и в ближайшее время вступит в силу еще в восьми.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, превысило 21 млн, сообщил в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Таким образом, за пять месяцев массовой вакцинации в стране план по количеству привитых удалось выполнить примерно на 30%.

Так, в Москве привились уже более 2 млн человек, в Московской области - 1,3 млн, заявляли представители региональных властей. Это примерно 16-17% населения.

Чуть выше показатели на Сахалине, в Тюменской области и Югре, где хотя бы один компонент вакцины получили от 18,5% до 19% всех жителей. При этом в Чечне привились только порядка 12,5% населения, однако для республики это заметный прогресс - в середине весны привившихся там было лишь 3%.

Явный лидер - Белгородская область, где, по данным властей, на разных этапах вакцинации находятся около 400 тыс. человек, или больше 25% всех жителей региона. Три четверти из них при этом получили обе дозы препарата.

Отстающие

В список отстающих по темпам вакцинации, озвученный Голиковой, попали Владимирская, Вологодская и Ульяновская области, а также Дагестан.

Владимирская область действительно остается единственным регионом Центральной России, где хотя бы один компонент вакцины получили менее 10% населения. В целом по этому федеральному округу показатель превышает 15%.

Вологодская и Ульяновская области на фоне соседей, напротив, выглядят неплохо. В первой привились около 12% жителей (почти 10% населения завершили вакцинацию), что сопоставимо с показателями Новгородской и Псковской областей. В Ульяновской области, по подсчетам ТАСС, привиты почти 14% населения - это больше, чем в любом другом регионе Приволжья, кроме Мордовии (21%), Кировской (16%), Самарской (14,8%) и Оренбургской (14,6%) областей.

В Дагестане, по последним данным, вакцинацию хотя бы начали всего около 4% населения - вдвое меньше, чем в среднем на Северном Кавказе. Однако низкие темпы прививочной кампании в целом характерны для этой части страны: если в Ставропольском крае, Ингушетии и Карачаево-Черкесии привились 11-12% жителей, то в Северной Осетии - чуть больше 8%, а в Кабардино-Балкарии - меньше 7%.

Обязательная вакцинация

На темпы вакцинации в Москве и Подмосковье не могло не повлиять решение об обязательности прививок для работников ряда сфер, включая торговлю, транспорт и услуги. К середине августа власти поручили завершить вакцинацию 60% сотрудников соответствующих организаций, после чего спрос на прививки, по их данным, увеличился в разы.