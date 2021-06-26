В Петербург поступила самая крупная партия вакцины "Спутник V" за время пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Партия вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V" в количестве 105 тыс. доз поступила в Петербург. Это самая крупная партия для города за все время пандемии, сообщила в субботу пресс-служба Смольного.

"Накануне на фармбазу Санкт-Петербурга поступила самая крупная партия вакцины "Гам-ковид-вак" (Спутник V) в количестве 105 тыс. комплектов доз. Вакцина расфасована по две дозы в ампуле", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор города Александр Беглов, в последние дни темпы вакцинации в городе радуют. Так, 25 июня в Петербурге вакцинировалось рекордное количество людей - почти 14 тыс. человек было привито первично, вторично - 5 788. С начала массовой вакцинации привито почти 835 тыс. человек, 687 тыс. из них полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее сообщалось, что вакцины "Эпиваккорона" и "Ковивак" заканчиваются в Санкт-Петербурге. Людям приходится записываться на несколько недель вперед в ожидании новых поставок.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявили 464 142 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 439 041 человек, умерли 15 900. За последние сутки в городе выявили 1 247 случаев заражения.