В Ялте сообщили о масштабах подтоплений после дождя

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Подтоплений в Ялте, произошедших в субботу в результате нового дождя, не так много. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя совета министров Крыма Игорь Михайличенко.

Ранее в пресс-службе МЧС Республики Крым сообщали ТАСС, что спасатели получили 19 сообщений о подтоплениях от жителей Ялты после прошедшего в субботу дождя.

"Не так много [подтоплений]: один-два дома, [вода в подвалах] <…> Нет случаев, чтобы затопило квартиру", - сказал собеседник, отвечая на вопрос ТАСС о масштабах нового подтопления. По словам Михайличенко, подтопление затронуло прежде всего те участки, где фиксировался подъем воды неделю назад. Более серьезных последствий помогла избежать проведенная после прошлого ливня расчистка речных русел, добавил собеседник.

Как отметил зампредседателя совмина, работы по расчистке Ялты продолжаются. Работают коммунальщики, спасатели МЧС, а также военнослужащие. Продолжаются поиски женщины, пропавшей без вести при подтоплении 18 июня.

В свою очередь в Мининформе Крыма заявили о подтоплении 15 многоквартирных домов и гостиницы. "Всего поступило 21 обращение о возможных подтоплениях в трех частных домовладениях, 15 многоквартирных домах, на станции техобслуживания и в гостинице", - говорится в сообщении.

В субботу в Ялте выпало 19 мм осадков, что составило почти половину месячной нормы. Как сообщала глава администрации города Янина Павленко, уровень воды в реках в Ялте поднялся на 30-50 см, что привело к локальным подтоплениям.

В новость были внесены изменения (19:02) - добавлены подробности