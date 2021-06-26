Миронов назвал иллюзией технологию "Умное голосование"

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов считает иллюзией технологию так называемого умного голосования, которая подразумевает рекомендации избирателям по голосованию на выборах за определенных кандидатов не от партии власти. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам съезда партии.

"Умное голосование" - это иллюзия. Дело в том, что когда мы видели результаты так называемого умного голосования в некоторых субъектах РФ и тех, кто говорили, какие замечательные результаты, они не очень хорошо смотрели реальную статистику и реальные результаты", - сказал Миронов.

"Я считаю, что не надо придумывать то, что на самом деле затеняет самое главное: если та или иная политическая сила, тот или иной кандидат действительно отвечает на запросы людей без всяких умных голосований, они [избиратели] придут и проголосуют", - подчеркнул председатель справороссов.

Сопредседатель партии Захар (Евгений) Прилепин в свою очередь заявил, что не испытывает "никаких симпатий" к деятельности Алексея Навального. "Те степени, до которых Алексей Навальный дошел в своей оппозиционной работе, примерно уже с 2014 года, кажутся мне либо чрезмерными, либо выходящими за рамки действующих в России законов. Мне стало все понятно с тем, как он работает, в связи с чем он работает и ради чего", - сказал он.

Прилепин также рассказал о последнем разговоре с Навальным по телефону. "Мы когда последний раз общались, в году 2015-м, я сказал: Леш, если я ко власти приду, я первым, что сделаю, это тебя нивелирую как политическую единицу. В ответ на что он засмеялся", - раскрыл политик содержание разговора.

Ранее в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что так называемое умное голосование является несодержательным проектом, направленным не на решение проблем граждан, а на вмешательство во внутренние дела РФ. По словам спикера, ранее некоторые политологи назвали его предложение формализовать обещания кандидатов в ходе выборов альтернативой технологии "Умное голосование".

Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить незаконную обработку персональных данных россиян в сервисе "Умное голосование". Сервис "Умное голосование", созданный командой Алексея Навального, по данным ведомства, собирает развернутые данные российских граждан, включая сведения о месте жительства, электронных адресах, фамилию, имя, отчество.