Миронов назвал безумием дискриминацию непривившихся граждан

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Принуждение к вакцинации от коронавируса и дискриминация непривившихся граждан недопустимы, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве и Подмосковье.

Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве и Подмосковье. Главное

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"Принуждать людей к вакцинации и делить людей на белых и черных недопустимо", - сказал Миронов журналистам.

При этом политик напомнил, что сам сделал прививку, поскольку считает вакцинацию необходимой. "Но принуждать людей и говорить: "Вот сюда вход только белым, а сюда - другим" - это безумие", - уверен Миронов.

Накануне партия приняла заявление о недопустимости принудительной вакцинации, в котором призвала ввести ответственность за подобные действия.

Ранее в беседе с ТАСС против дискриминации россиян, не привившихся от ковида, выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.