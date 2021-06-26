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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Более половины месячной нормы осадков выпало в Джанкое на севере Крыма

В других районах на севере Крымского полуострова синоптики фиксируют умеренные дожди

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Количество осадков, выпавших в субботу в городе Джанкое на севере Крыма, составило 26 мм, что составляет более половины среднемесячной нормы. Об этом ТАСС сообщили в Крымском гидрометцентре.

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"В Джанкое в течение шести часов выпало 26 мм осадков, продолжается сильный дождь. Среднемесячная норма осадков для июня здесь составляет 49 мм", - сказал собеседник агентства. Синоптик добавил, что в городе также выпал град диаметром 9 мм. Дождливая погода в Джанкое, по данным гидрометцентра, сохранится до полуночи.

В других районах на севере Крымского полуострова синоптики фиксируют умеренные дожди.

В субботу в Ялте выпало 19 мм осадков, что составило почти половину месячной нормы. Уровень воды в реках поднялся на 30-50 см, что привело к локальным подтоплениям.

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РоссияСитуация в Крыму после сильных ливней
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