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Пандемия COVID-19

Российский бизнесмен из списка Forbes Олег Бурлаков умер из-за коронавируса

Предприниматель скончался 23 июня в Монако, где жил последние годы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский предприниматель Олег Бурлаков, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes, умер из-за коронавируса на 72-м году жизни. Об этом издание сообщило в субботу.

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По сведениям его источников, бизнесмен умер 23 июня в Монако, где жил последние годы. Отмечается, что Бурлаков некоторое время назад посещал Москву.

Как поясняет Forbes, предприниматель являлся совладельцем Стройлесбанка. Бурлакову также принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания "Импульс". В списке "200 богатейших бизнесменов России - 2021" он занимал 177-ю строчку, состояние бизнесмена оценивалось в $650 млн.

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