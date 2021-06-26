Трансляции онлайн-марафона "Я молодость" за день посмотрели более 1,6 млн человек

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более 1,6 млн человек посмотрели трансляции первого дня онлайн-марафона "Я молодость". Об этом сообщила в субботу пресс-служба Росмолодежи.

"В преддверии дня молодежи 26 июня стартовал онлайн-марафон Росмолодежи "ЯМолодость", который уже посмотрело более 1,6 млн человек. В первый день зрители подключились к лекциям Российского общества "Знание", познакомились с историями успеха участников платформы "Россия - страна возможностей" и узнали о проекте "Другое дело", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что российское общество "Знание" представило три лекции. Кроме того, на марафоне стартовал флешмоб "Молодость объединяет".

Кроме того, на дискуссионной площадке "Нацпроекты - для молодых!" молодые экологи волонтеры, медики и предприниматели рассказали о том, на что важно обратить внимание в привлечении молодежи к развитию нацпроектов, уточнили в пресс-релизе.

Росмолодежь инициировала проведение онлайн-марафона в официальной группе ведомства в сети "ВКонтакте" с 26 по 27 июня в честь Дня молодежи. Желающие могут присоединиться к просветительским лекциям российского общества "Знание", познакомиться с историями успеха участников президентской платформы "Россия - страна возможностей" и узнать о возможностях проекта "Другое дело". Также в ходе мероприятия авторы идей для нацпроектов России представят инициативы на дискуссионных площадках.