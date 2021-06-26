В Тольятти к началу июля достроят новый госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией

САМАРА, 26 июня. /ТАСС/. Модульный госпиталь в пятой городской больнице для пациентов с коронавирусной инфекцией введут в эксплуатацию в Тольятти в начале июля, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Самарской области.

"Подрядчик пообещал, что к 5 июля все работы завершат и корпус передадут медикам. После чего, будет проведена генеральная уборка. Затем с Роспотребнадзором будет согласован санитарно-эпидемиологический режим и 25 июля новое инфекционное отделение будет готово", - говорится в сообщении правительства.

Строительство корпуса началось в декабре 2020 года по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Сейчас основные строительные работы завершились, идет отделка помещений. В модульном здании будет организовано 17 боксов, включающих 70 коек, из которых 20 - реанимационные места. Ко всем койкам будут подведены медицинские газы, палаты будут оснащены санузлом и душем. Медики отмечают, что созданный госпиталь "станет подспорьем и для диагностики коронавируса, и в постковидное время - для точной постановки диагнозов и лечения пациентов".

Сейчас в Тольяттинской городской больнице № 5 развернуто 374 койки для заразившихся коронавирусом. В случае необходимости больница готова открыть в течение 48 часов еще 80 коек, далее, при острой необходимости, - 500 мест.

"Понадобятся дополнительные койки или нет - мы пока не знаем. К сожалению, прогноз не очень хороший. Ситуация развивается сейчас негативно по всей стране. Поэтому и у вас, и в каждой больнице Самарской области должен быть план по оперативному развертыванию коек для пациентов с коронавирусом в случае необходимости", - отметил Азаров.

Губернатор поручил обратить внимание на системы вентиляции и кондиционирования, которые должны работать без сбоев в такие жаркие дни. "При таких температурах особая нагрузка на врачей, на оборудование. Если требуется переоснащение, давайте займемся этим сейчас. Я готов оказать необходимую помощь", - сказал Азаров.

По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", на 26 июня в Самарской области зафиксировано порядка 66,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили около 63,8 тыс. пациентов, еще более 2,2 тыс. человек умерли.