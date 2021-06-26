В Москве число записей на вакцинацию от COVID-19 за сутки превысило 85 тыс.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более 85 тыс. человек записались на вакцинацию от коронавируса за минувшие сутки в Москве. Об этом сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

23 июня он сообщал, что москвичи записались на вакцинацию рекордное число раз за сутки - порядка 60 тыс., что в 10 раз превышает минимальные показатели.

"Вчера 86 тыс. [человек записались на вакцинацию]. И это как раз тот объем, который нам и требуется, чтобы в течение месяца добавить еще около 2 млн человек, сделавших вакцинацию. Это будет огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить от ограничений", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Он также отметил, что вакцина "Спутник V" прошла международные исследования, в которых приняли участие 35 тыс. человек. "Поэтому мы ввели обязательную вакцинацию работников, которые заняты в сфере торговли и услуг. И это сдвинуло ситуацию. Сегодня количество людей, которые записываются на вакцинацию, кратно увеличилось", - добавил мэр.

Собянин подчеркнул, что вакцины в городе хватает. "Спасибо министерству здравоохранения, своевременно поставляет [вакцину] и в Москву. Мы открыли дополнительные пункты вакцинации в большом объеме и в парках, и в торговых центрах, и в поликлиниках. Проблем ни с записью, ни с вакцинацией сегодня в Москве нет", - заключил он.

В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из более 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы".