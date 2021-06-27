Легендарному проекту "Окна ТАСС" исполнилось 80 лет

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Легендарный проект агентства ТАСС времен Великой Отечественной войны - "Окна ТАСС" - отмечает 80-летие. В честь юбилея в витринах штаб-квартиры на Тверском бульваре открыта фотовыставка.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов отметил, что 80-летие "Окон ТАСС" - важная и знаковая дата. "Этот проект - ярчайший пример истинного патриотизма и любви тассовцев к своему Отечеству. Краски, кисть и слово стали главным оружием художников и литераторов редакции-мастерской военно-оборонного плаката "Окна ТАСС", - сказал он.

В числе участвовавших в реализации проекта были такие выдающиеся авторы как Павел Соколов-Скаля, Михаил Черемных, Кукрыниксы, Николай Денисовский, Демьян Бедный, Самуил Маршак, Василий Лебедев-Кумач, Сергей Михалков, Осип Брик. Десятки других талантливых людей присоединялись к ним не только в Москве, но и в других городах.

Как отметил Михайлов, о ходе боевых действий и трудовом подвиге народа страна и мир узнавали не только из сообщений и фотографий военных корреспондентов агентства, но и из "Окон ТАСС". Проект "призывал к борьбе, вдохновлял советских людей и высмеивал врага". "Мы гордимся вкладом тассовцев в Великую Победу", - подчеркнул Михайлов.

К юбилею агентство подготовило фотовыставку, которая представлена в витринах штаб-квартиры ТАСС. "Мы сделали это не случайно. Первый плакат москвичи также увидели в витрине магазина на Кузнецком мосту - это было 27 июня 1941 года. В экспозиции представлены яркие образцы плакатов, выполненных в стиле политической карикатуры и народно-героической тематики", - рассказал генеральный директор.

В числе представленных плакатов можно увидеть "Окно ТАСС №444 "России двинулись сыны", "Окно ТАСС №582 "Умножим нашу славу", "Окно ТАСС №697 "Свирепость бешеного пса", "Окно ТАСС №625 "Брехомет", "Окно ТАСС №467 "Гордость Родины" и другие.

Как работали "Окна ТАСС"

"Окна ТАСС" продолжили традиции другого знаменитого художественного проекта агентства - "Окон сатиры РОСТА", которые советские художники и поэты выпускали в 1919-1921 годах. Идея выпуска "Окон" появилась спустя три часа после объявления о начале Великой Отечественной войны на встрече членов Московской организации Союза художников: Михаила Черемных, Николая Денисовского и Павла Соколова-Скаля. Редакция-мастерская военно-оборонного плаката "Окна ТАСС" была создана при агентстве, с этого момента ТАСС отвечал за содержание плакатов, оперативность их выпуска, а также корректировал курс всей работы проекта.

Московская редакция состояла из 125 художников, 83 писателей и нескольких сотен печатников, которые работали круглосуточно, в три смены. Все агитационные плакаты печатались в несколько красок с помощью трафаретов, в основном вручную. За первый военный месяц московской редакцией было выпущено 119 наименований плакатов, а за всю Великую Отечественную - порядка 1,5 тыс. наименований, которые выходили в свет тиражами в десятки тысяч экземпляров.

За годы войны мастерские, подобные "Окнам ТАСС", в разное время возникали и в других городах страны: Ташкенте, Баку, Ашхабаде, Томске, Саратове, Мурманске, Хабаровске, Свердловске, Самарканде, Фрунзе, а также в Дагестане, на Алтае и в других регионах. В Ленинграде в первую блокадную зиму плакаты рисовали художники Виктор Слыщенко и Моисей Ваксер. Эстафету затем принял Василий Селиванов, который на протяжении года - с 1942 по 1943 - в одиночку рисовал и расклеивал плакаты в осажденном городе.

"Окна ТАСС" также получили широкую популярность за границей. В годы войны они были представлены на выставках в Тегеране, Стокгольме, Йоханнесбурге, Лондоне, Вашингтоне, Пекине и Стамбуле. Лучшие "Окна" продолжали перепечатывать в послевоенные годы издания 20 стран мира.