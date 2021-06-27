Синоптики сообщили, что жара в Москве заметно спадет к середине следующей недели

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сильная жара в Москве сменится "человеческой температурой" со вторника. Прогнозируется 24-29 градусов тепла днем, к среде температура уже понизится до 25-26 градусов тепла. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"29 июня уже уверенный прогноз, что будет облачно с прояснениями, и температура будет высокой, но уже не настолько. Ночью будет 19-21 градус, по области - даже до 16 градусов, а это уже все-таки "человеческая" температура. Максимальная температура днем будет 24-29 градусов тепла. 30 июня дневная температура будет уже 25-26 градусов. Конечно, это тоже еще очень теплая погода, но превышение нормы уже всего лишь на 5 градусов. Это уже будет не та изнуряющая жара", - рассказал он.

По словам Вильфанда, до этого момента прогнозируется супержаркая погода с превышением климатической нормы на 7-10 градусов.

В воскресенье в столице будут наблюдаться фрагментарные дожди, в понедельник осадки уже захватят большую часть Москвы и Подмосковья и местами они будут сильные. Кроме того, с понедельника будет усиление ветра до 17 м/с.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье днем в Москве прогнозируется 31-33 градуса тепла, в понедельник - 30-32 градуса тепла.